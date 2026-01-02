Federalberghi Palermo: “Troppa stagionalità, posti letto invenduti”

Nel 2024 sono stati quasi 9,5 milioni i posti letto invenduti (4.283.514 quelli venduti) nelle strutture alberghiere ed extralberghiere di Palermo e provincia, con una perdita di economie - di spesa turistica non generata per il settore della sola ospitalità - di oltre mezzo miliardo di euro (564.107.760).

I dati emergono dal report dell’osservatorio sul turismo delle isole europee (Otie) per Federalberghi Palermo, presentato oggi a Palermo al tavolo tecnico di confronto sulla destagionalizzazione del turismo, dal titolo “Palermo 365”, organizzato da Sicilian tourist service (Sts).

Inoltre, considerando l’impatto sulle economie ed i settori produttivi, come ristorazione, commercio, trasporti, cultura e servizi, la perdita di economia potenziale sale a un miliardo di euro.

“Una perdita intollerabile. Il punto non è riempire l’estate, ma non spegnere il resto dell’anno. Basta con la favola che il turismo va bene perché ad agosto siamo pieni - dice Rosa Di Stefano, presidente di Federalberghi Palermo - Serve semmai costruire più stagioni, non allungarne una sola, perché la Sicilia non è una destinazione stagionale ma plurale, ed ha turismi diversi”.

Secondo Federalberghi Palermo, bisogna cominciare a parlare di stagionalità differenziata, opzione da mettere a sistema, che può essere la cura per il settore e l’occasione per aprire le porte del territorio tutto l’anno, non solo nel periodo estivo.

“C’è il turismo culturale, che vive benissimo tra ottobre e marzo - continua Di Stefano - e c’è anche il turismo dei city break, dei weekend lunghi, delle 48/72 ore: gente che prende un volo e vuole una proposta completa, semplice, immediata. E poi, si guardi al turismo congressuale, formativo, universitario: quello che riempie i mesi cosiddetti spalla - continua la presidente degli albergatori palermitani -, senza dimenticare il turismo dei cammini, dell’outdoor, dei borghi, dell’entroterra e il turismo enogastronomico, che, diciamolo, fuori dall’estate è perfino più autentico”.

Lo studio rivela inoltre il forte sbilanciamento su luglio–agosto dei flussi turistici, con spalle positive a settembre e un marcato svuotamento tra novembre e febbraio. Nei cosiddetti periodi freddi, autunno–inverno, la domanda turistica crolla e alberghiero ed extra-alberghiero si svuotano.

“I numeri parlano chiaro - dice Giovanni Ruggieri, titolare della cattedra di Economia del turismo all’università di Palermo e presidente Otie - la sfida non è più riempire l’estate, ma lavorare per creare due nuove stagioni turistiche. Bisogna costruire, insieme, un piano di sviluppo strategico e operativo per creare due stagioni turistiche (autunno e inverno) dove oggi il turismo è assente”.

Federalberghi Palermo ribadisce la necessità di passare da una gestione emergenziale dei flussi a una politica strutturale del turismo, capace di programmare, integrare e rendere vendibili le stagioni oggi più fragili.