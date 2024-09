FlixBus, cambio al vertice sul mercato italiano

Cambio di guardia ai vertici di FlixBus Italia. Andrea Incondi, che dal 2015 ha ricoperto la funzione di managing director di FlixBus Italia, è stato promosso vice president Europe South per il gruppo Flix, assumendo così un ruolo internazionale e la funzione di supervisione di più mercati: oltre all’Italia, Slovenia, Croazia, Serbia, Bosnia, Romania, Bulgaria e Grecia.

A ereditare il suo posto come managing director per FlixBus Italia è Cesare Neglia, che ha ricoperto il ruolo di business director per il mercato italiano dal 2018 e dal 2021 anche per i mercati di Romania, Moldavia, Bulgaria e Grecia.

“Per me - commenta Incondi - si apre oggi un nuovo, emozionante capitolo: sono grato a Flix per avermi dato questa opportunità preziosa, consentendomi di confrontarmi con nuove realtà e responsabilità. In questi anni, in Italia abbiamo saputo costruire un mercato solido e in continua crescita, ampliando le opportunità di viaggio di milioni di persone. Sono felice di poter contare su un team internazionale di prim’ordine per poter continuare a rafforzare questa visione anche al di fuori dei confini italiani”.

Il neo managing director di FlixBus Italia, Cesare Neglia, accoglie “il nuovo incarico con entusiasmo e gratitudine, pronto ad affrontare le sfide che questo salto porterà con sé. In questi anni ho avuto modo di apprezzare le enormi risorse e potenzialità dell’Italia, che la vocazione storica al turismo e la sensibilità crescente per la causa ambientale rendono un terreno fertile per coltivare un approccio al viaggio più responsabile, oltre che alla portata di tutte le tasche. È un obiettivo ambizioso, ma so di poter contare su una squadra validissima per raggiungerlo”.