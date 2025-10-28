FS accelera sul piano da 100 miliardi, con focus sul Sud

“Il piano di investimenti da 100 miliardi in 5 anni procede con regolarità”, afferma Stefano Antonio Donnarumma, ad di Gruppo FS, al forum ‘Cambio di paradigma’ a Napoli. “Nel 2024 abbiamo investito oltre 17 miliardi, di cui più di 10 sulla rete ferroviaria. Quest’anno siamo già a 11 miliardi e supereremo i 18”. Una crescita trainata dal Pnrr, che ha affidato a FS 25 miliardi di euro, con un’attenzione particolare al Mezzogiorno.

“Sulla linea AV/AC Napoli-Bari ridurremo i tempi di percorrenza di 50 minuti e entro il 2029 si potrà andare da Roma a Bari in 3 ore”. Interventi strategici anche sulla Salerno-Reggio Calabria, dove entro il 2030 si guadagnerà un’ora di viaggio, e sulla Palermo-Catania, che accorcerà di un’ora i collegamenti siciliani. “Tre miliardi del nostro fatturato provengono dall’estero. Ora vogliamo portare i nostri treni anche tra Parigi e Londra”.