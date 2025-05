Gnv fa progetti sul Marocco: i nuovi investimenti

Un omaggio al Marocco, il secondo mercato più importante per la compagnia dopo l’Italia, con una tappa speciale a Tangeri. Gnv ha fatto fare alla Orion - la nuova nave partita lo scorso 30 aprile dal cantiere Gsi di Canton, in Cina - uno scalo nel porto della città marocchina prima di proseguire verso l’Italia, dove arriverà entro la fine del mese per ultimare gli allestimenti in vista dell’entrata in servizio a fine giugno.

Un gesto simbolico per celebrare l’imminente inizio della grande operazione Marhaba 2025 (5 giugno - 15 settembre) e il forte legame che ha Gnv con il Paese.

La compagnia del Gruppo Msc ha organizzato un evento speciale a bordo della nuova Gnv Orion offrendo un’anteprima esclusiva della nave a una platea di rilievo. A bordo rappresentanti delle istituzioni marocchine e internazionali, importanti partner della compagnia sul territorio, come la Banca Popolare del Marocco, media locali, alla presenza tra gli altri dell’amministratore delegato di Gnv, Matteo Catani, assieme con il partner della compagnia in Marocco, Mohammed Kabbaj.

Il rinnovamento della flotta

“Gnv - ha spiegato Catani - sta proseguendo un importante piano di rinnovamento della flotta, un’iniziativa volta a trasformare il settore marittimo attraverso tecnologie all’avanguardia e soluzioni sostenibili. Attraverso il miglioramento dell’esperienza di viaggio, degli spazi a bordo, puntando su sicurezza, sostenibilità, comfort e tecnologia, desideriamo rafforzare il nostro ruolo”.

Nelle scorse settimane, infatti, Gnv ha annunciato un ordine di ulteriori quattro nuove navi alimentate a Gnl che, sommate a quelle attualmente in costruzione, garantiranno alla compagnia di incrementare la propria flotta di 8 nuove unità tra il 2025 e il 2030. “Abbiamo continuato a investire sul Marocco - ha concluso Catani - e anche quest’anno lo dimostriamo dedicando al trade marocchino due delle nostre navi riammodernate e digitalizzate - le smart ship ‘Fantastic’ ed ‘Excelsior’. Proseguiremo su questa strada con decisione e, se ci saranno le giuste condizioni, dedicheremo le nuove navi appena ordinate alle nostre linee marocchine”.

Quello marocchino è un mercato importante per la compagnia, che è operativa nei porti del Paese nordafricano da oltre quindici anni. Nel 2024 Gnv ha trasportato circa 455mila passeggeri sulle sole linee del Marocco e quest’anno punta a migliorare ulteriormente questo risultato.