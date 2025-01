Verrà pubblicato oggi alle 18 il bando con le regole per partecipare al primo concorso nazionale per le guide turistiche. La domanda di ammissione all’esame di abilitazione è da inserire sul portale ‘inPA’ e per iscriversi c’è tempo fino al 27 febbraio.

Il Ministero del Turismo stima che potranno partecipare più di 4.000 candidati. “Un’altra promessa mantenuta - commenta il ministro del Turismo Daniela Santanchè -, attesa da più di dieci anni, fondamentale per dare valore a una figura professionale essenziale per qualificare il comparto e raccontare, trasmettere e rafforzare l’identità italiana”.

Per essere ammessi si richiede un diploma di istruzione secondaria e la quota di partecipazione è di 10 euro.

Come spiega Il Sole 24 Ore sono previste tre prove; la prima è scritta, con 80 domande a risposta multipla su storia dell’arte, geografia, storia, archeologia, diritto del turismo, accessibilità e inclusività dell’offerta turistica, e disciplina dei beni culturali e del paesaggio, Se il punteggio del test risulterà essere superiore a 25 si passerà alla prova orale, per la quale occorre sapere almeno una lingua straniera. Terzo step, una volta passati gli altri due, sarà la prova tecnico-pratica: una simulazione di visita guidata in lingua italiana e lingua straniera su una destinazione estratta a sorte. I candidati che supereranno tutte e tre le prove saranno iscritti nell’elenco nazionale delle guide turistiche istituito al Ministero del Turismo. Un albo nel quale sono iscritte già poco più di 10mila guide abilitate.