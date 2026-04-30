Il ministro Mazzi: “Nuovo bando per le guide turistiche”

Proseguono gli incontri del ministro del Turismo, Gianmarco Mazzi, con le associazioni di categoria. L’ultimo in ordine di tempo è stato con le guide turistiche, che hanno riconosciuto il lavoro portato avanti finora dal ministero per regolamentare il settore.

Nella discussione è emersa l'importanza di valorizzare il ruolo delle guide, considerate il principale biglietto da visita per i turisti che visitano il nostro Paese, ma il ministro ha anche ribadito “la volontà di collaborare per una comunicazione più efficace che garantisca trasparenza e contrasti l'abusivismo”.

Il ministro Mazzi ha inoltre annunciato la pubblicazione del nuovo bando nazionale per l'esame di abilitazione delle guide turistiche, previsto per il prossimo giugno.