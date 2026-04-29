St. Regis debutta in Ungheria nel prestgioso Klotild Palace

Arriva un nuovo capitolo dell’ospitalità di lusso in Ungheria grazie al debutto di St. Regis Hotels & Resorts a Budapest all’interno del Klotild Palace, uno dei più prestigiosi monumenti architettonici della città.

“Il Klotild Palace è un emblema architettonico neobarocco dell’età d’oro austro-ungarica – si legge in una nota della società -, commissionato come palazzo gemello a cavallo del XX secolo da Sua Altezza Imperiale e Reale la Principessa Klotild di Sassonia-Coburgo-Gotha e progettato dai celebri architetti dell’epoca Flóris Korb e Kálmán Giergl. L’edificio costituiva un tempo l’ingresso cerimoniale a Pest per i viaggiatori che attraversavano l’Elisabeth Bridge ed è riconoscibile per la sua caratteristica torre di 48 metri, impreziosita da riproduzioni ingrandite della corona dell’arciduca Giuseppe Carlo”.

63 le camere disponibili nel The St. Regis Budapest a cui si aggiungono 39 suite di lusso, tra cui la prestigiosa Klotild Tower Suite e una Presidential Suite con due camere da letto che si estende su 169 metri quadrati, dotata di balcone privato con un’ampia vista sul Danubio e sulla città. Ispirate al profondo legame di Budapest con il mondo dell’opera, incarnato dall’Hungarian State Opera House inaugurata nel 1884, le camere sono concepite come palchi privati di un teatro, con affacci panoramici sulla città.

“The St. Regis Budapest introduce in Ungheria l’eleganza sofisticata senza tempo del brand e i suoi rituali iconici, proseguendo una tradizione definita da un servizio impeccabile e da una raffinatezza senza eguali nelle più prestigiose destinazioni al mondo - spiega Helen Leighton, vice president, The Luxury Group Emea -. Ospitato nello storico Klotild Palace, l’hotel celebra il patrimonio culturale di Budapest offrendo allo stesso tempo un design contemporaneo, una proposta gastronomica d’eccellenza e un servizio su misura per viaggiatori esigenti”.