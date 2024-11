Il Parco Natura Viva premiato da Tiqets

La piattaforma Tiqets ha premiato nel corso dei Remarkable Venue Awards 2024 alcune delle eccellenze italiane tra musei, attrazioni ed esperienze che si sono particolarmente distinte durante quest’anno.

I premi hanno messo in luce l’innovazione e la qualità delle esperienze offerte da selezionati operatori del settore turistico in Italia. Tra le realtà premiate, Parco Natura Viva ha conquistato il titolo di ‘Remarkable Venue of the Year’, distinguendosi come uno dei luoghi di riferimento per qualità e coinvolgimento dei visitatori.

Maria Ordinario, chief marketing officer di Parco Natura Viva, ha dichiarato: “Siamo onorati di vincere come Best Family Experience e Most Remarkable Venue. Le recensioni dei visitatori sono state una fonte di grande soddisfazione e ci hanno ispirato a proseguire il nostro impegno nonostante le sfide che questa stagione 2024 ci ha posto, specialmente a causa delle condizioni climatiche. Ricevere conferma che la nostra missione di tutela e conservazione della biodiversità è percepita e apprezzata da chi ci visita è per noi la più grande ricompensa. Accogliere adulti e bambini nel nostro parco non è solo un privilegio, ma un’opportunità straordinaria per sensibilizzare le nuove generazioni sull’importanza della salvaguardia delle specie in via di estinzione. Ogni giornata trascorsa al Parco Natura Viva è pensata per offrire un’esperienza memorabile in un contesto naturale che ispira, educa e meraviglia. Questo riconoscimento ci motiva a continuare con passione nel nostro percorso, rendendo ogni visita un’occasione speciale per scoprire e proteggere il nostro meraviglioso pianeta.”