Un centro richiesta visti che è anche un luogo di scambio culturale, dove i viaggiatori possono acquisire una conoscenza approfondita dell’Italia. La sede è stata inaugurata a Pechino, è gestita da VFS Global ed è stata progettata per stimolare i turisti cinesi ad approfondire la nostra cultura.

“Essendo il luogo in cui l’Italia elabora il maggior numero di visti in tutto il mondo - spiega Massimo Ambrosetti, ambasciatore d’Italia in Cina -, il Centro Richiesta Visti per l’Italia a Pechino è il nostro biglietto da visita e siamo molto orgogliosi che rifletta il calore, l’ospitalità e l’eccellenza per cui l’Italia è rinomata”.

Le commemorazioni per Marco Polo

Nei primi sei mesi del 2024, ha aggiunto, i consolati italiani in Cina hanno già rilasciato più di 120mila visti, il 130% rispetto al 2023. Il centro trae ispirazione anche dalle commemorazioni con cui che nel 2024 Italia e Cina ricordano Marco Polo, “un pioniere - sottolinea l’ambasciatore - il cui viaggio in Cina ha gettato le basi per lo scambio culturale e la comprensione reciproca tra le nostre due nazioni”.

“Il Centro Cultura Italia Turismo - aggiunge Kishen Singh, Chief Operating Officer della Cina continentale, Hong Kong e Mongolia della VFS Global - permetterà ai viaggiatori di vivere un pezzo d’Italia non appena varcheranno l’ingresso nel Centro Richiesta Visti, presentando l’essenza dell’Italia a coloro che aspirano a visitarla. Queste iniziative significano un passo importante per VFS Global nella promozione dello scambio culturale”.