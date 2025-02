Una strategia condivisa e un piano triennale per il rilancio del brand Lazio sono stati i temi centrali del primo Forum del Turismo della Regione Lazio, promosso dall’assessore regionale al turismo Elena Palazzo. L’evento ha riunito istituzioni, operatori del settore e associazioni di categoria con l’obiettivo di costruire un brand riconoscibile a livello internazionale e favorire un turismo più competitivo e sostenibile.

Nel corso dell’incontro, alla presenza del ministro Daniela Santanchè, il presidente della Regione Lazio Francesco Rocca e il sindaco di Roma Roberto Gualtieri, è stato presentato il Piano triennale del Turismo 2025-2027. Il documento, frutto di un processo di condivisione con operatori e amministrazioni locali, punta sulla valorizzazione del territorio e sull’innovazione. Il concetto di “turismi” sostituisce l’approccio tradizionale, ampliando l’offerta con nuove destinazioni e prodotti per rispondere alle esigenze del mercato.

Giubileo banco di prova

Per realizzare questi obiettivi, la Regione Lazio sta sviluppando app e sistemi di intelligenza artificiale per servizi più inclusivi, oltre a rafforzare l’Osservatorio regionale per un’analisi dettagliata dei flussi turistici. Il Giubileo 2025 rappresenta un banco di prova importante, con circa 30 milioni di presenze attese. Roma sarà il fulcro di un’offerta che punta a valorizzare l’intero territorio laziale.

“Era doveroso avviare una programmazione condivisa per affrontare le sfide del prossimo triennio - ha dichiarato Rocca -. Il Giubileo è un’opportunità unica per mettere in rete le meraviglie della nostra regione”. Anche il ministro Santanchè ha sottolineato l’importanza di un modello turistico innovativo, basato sulla collaborazione tra istituzioni e operatori: “Solo facendo squadra possiamo portare il turismo a nuovi livelli di eccellenza”.

L’assessore Palazzo ha ribadito l’importanza dell’ascolto e della partecipazione per costruire strategie efficaci. “Ho incontrato amministratori, operatori e cittadini per delineare un piano che risponda alle reali esigenze del settore. Vogliamo mostrare al mondo che c’è un Lazio tutto da scoprire, partendo da Roma”. Il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, ha evidenziato come l’Anno Giubilare possa rappresentare non solo un’opportunità straordinaria per la Capitale, ma anche per l’intero Lazio: “Questo è un anno importantissimo. Accogliamo milioni di pellegrini e lavoriamo per un turismo di qualità, che non sia solo mordi e fuggi, ma che valorizzi la varietà e le ricchezze di Roma e della Regione”. Durante il Forum la discussione si è concentrata su innovazione, inclusività e sostenibilità, con interventi di istituzioni e associazioni. A fine lavori, Palazzo ha proposto l’istituzione di un tavolo interassessorile permanente per affrontare in modo coordinato i temi legati al turismo, come sviluppo economico, cultura, enogastronomia, trasporti e sicurezza.