Il maltempo e il passaggio del ciclone Harry continuano a tenere sotto scacco i trasporti nel Sud e nelle isole. Particolarmente compromessa la circolazione ferroviaria in Campania, Calabria, Sicilia e Sardegna.

Sul portale Infomobilità, Trenitalia informa che la circolazione è fortemente rallentata sulla linea Paola-Salerno a causa di danni dovuti al maltempo, con ritardi superiori ai 100 minuti.

Per la giornata odierna la società ferroviaria del Gruppo Fs ha preventivamente ridotto l’offerta commerciale su diverse linee di Calabria, Sicilia e Sardegna.

Le tratte interessate sono: Reggio Calabria - Catanzaro Lido; Lamezia Terme - Catanzaro Lido; Catanzaro Lido - Taranto; Paola - Reggio Calabria via Tropea; Cagliari - Cagliari Elmas; Palermo - Catania; Siracusa - Modica; Agrigento - Caltanissetta; Catania - Caltagirone; Messina - Catania - Siracusa del 21 gennaio.

È completamente sospesa invece la circolazione sulle linee Catania - Caltanissetta Xirbi; e Messina - Catania - Siracusa.

Tutti i dettagli sulle interruzioni di servizio sono consultabili qui.