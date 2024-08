Mandarin Oriental Mayfair, dove le divise interpretano il fashion

Ha aperto a giugno scorso il Mandarin Oriental Mayfair, il nuovo indirizzo londinese del brand che si caratterizza come un boutique hotel dove moda, media, arte e affari si intersecano.

A sottolineare questa attenzione per il fashion design, l’hotel ha una caratteristica distintiva: le uniformi del personale, che vanno ben oltre l’idea dell’uniforme standardizzata e riflettono lo stile contemporaneo unico dell'hotel.

Il design delle uniformi è stato affidato a Nicholas Oakwell, direttore creativo di NO Uniform, che ha lavorato a stretto contatto con il direttore generale del Mandarin Oriental Mayfair, Susanne Hatje, per definire la linea degli abiti.

Il risultato, come di vede dalla gallery di immagini che pubblichiamo, è sorprendente: una fusione di sartoria britannica classica e influenze asiatiche, come ricami di fiori di ciliegio e maniche ispirate al kimono; e per i baristi una camicia in stile bomber e una giacca con ricami di draghi, che riflettono lo stile contemporaneo unico dell'hotel.