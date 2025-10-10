Matteo Salvini a TTG: “Ai balneari dobbiamo garantire un indennizzo”

Il ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini ha approfittato del palco di TTG Travel Experience per attaccare la Commissione Ue sull’infinita questione dei balneari. “Con due guerre in corso – ha detto – ci si preoccupa di licenziare i balneari”. Una querelle che vede ancora l’Italia sul banco degli imputati da parte della Commissione Ue. Una nuova lettera di Bruxelles, infatti, contesta la norma del decreto Indennizzi che assegna un risarcimento ai titolari delle spiagge nel caso in cui ne perdessero l’assegnazione con le gare. Il ministro per le Infrastrutture, Matteo Salvini, non ci sta: “Noi teniamo duro - dice -, a costo di andare in Corte di Giustizia a Bruxelles”. Salvini ha poi confermato nel Consiglio dei ministri di voler “andare avanti” con un altro decreto che contiene lo stesso principio: “Serve garantire un indennizzo giusto e un riconoscimento del sacrificio fatto” ha concluso.