Mirabilandia, un mese all’insegna di Halloween. Ecco le novità

Da sabato 5 ottobre e fino al 3 novembre il parco di Mirabilandia cambia completamente volto, per offrire atmosfere horror e ambientazioni fantasy e festeggiare così la festa di Halloween.

Innanzitutto, dai 12 anni in poi sarà possibile scoprire la nuova Suburbia, l’horror zone più grande mai costruita in un parco divertimenti in Italia, che quest’anno ospita nei suoi oltre 30mila metri quadri due nuove aree a tema popolate da oltre 100 spaventosi esseri.

Una delle novità 2024 è il tunnel horror Mr Blackmoon’s Hypnotic Circus con un sadico direttore e degli inquietanti clown che attendono gli ignari ospiti per una terrificante performance.

Ansia e terrore saranno le emozioni protagoniste anche dei tunnel Apartment#162, con le scene di cruenti delitti, Acid Rain, con un percorso tortuoso e mostruoso, e Llorona dove i visitatori saranno accompagnati da un pianto inconsolabile. A disposizione degli appassionati anche l’horror house The Walking Dead, con ambientazioni tratte dall’omonima serie televisiva.

Ma l’Halloween di Mirabilandia non offre solo brividi ed emozioni forti: per un’esperienza unica a misura di bambino, saranno disponibili due speciali tunnel per un viaggio fantastico e misterioso. La novità di quest’anno è The Mini Zombie Academy, una scuola in cui i più piccoli potranno imparare tutte le abilità necessarie per diventare zombie professionisti.

Magia e speciali animazioni anche per il tunnel bimbi La Camera delle Meraviglie per scoprire i tesori e i misteriosi segreti occultati da oltre cento anni dagli esploratori più intraprendenti.

Al Pepsi Theatre andrà in scena il nuovo spettacolo Dracula, mentre consigliato ad un pubblico più adulto è lo spettacolo Jackie, don’t call me clown, con il ritorno del circo in città dopo la morte di Jack, il clown.

“Il nostro Halloween ci regala grandi soddisfazioni da ben quindici anni, sia come numero di visitatori, sia come feedback che riceviamo - dichiara Sabrina Mangia, managing director di Mirabilandia -. È un momento dell’anno molto atteso e che presentiamo in ogni stagione con delle novità sia per grandi che per bambini. Il fiore all’occhiello è Suburbia, l’horror zone più grande d’Italia mai inserita in un parco divertimenti, e che quest’anno abbiamo rinnovato con due nuove zone. Davvero un momento da non perdere”.