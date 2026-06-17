Il turismo culturale e l'enogastronomia sono il passaporto delle imprese turistiche e agroalimentari italiane che attraggono un turismo di qualità in cerca di autenticità. Dal palco della Borsa del turismo del progetto speciale Mirabilia, organizzata daIl’Istituto nazionale ricerche turistiche e culturali (Isnart) e dalle 22 Camere di commercio del network Mirabilia, ospitata quest’anno dalla Camera di commercio Pordenone-Udine, Loretta Credaro, presidente Isnart, evidenzia come “oggi il turismo è il primo motore di sviluppo economico in Italia e il patrimonio culturale è il primo motivo di visita al nostro Paese, specialmente dove risiede un sito patrimonio Unesco”.

Le leve che motivano i giovani, che incarnano il 46% dei visitatori internazionali, sono la cultura, l’enogastronomia e le esperienze outdoor.

“Per cultura italiana intendiamo il connubio di siti Unesco, cucina, tradizioni e sostenibilità – prosegue Credaro intervistata da TTG Italia –. Il circuito dei siti Unesco sta crescendo in maniera rilevante rispetto ad altri, così come il turismo lento dei cammini, del cicloturismo, dei segmenti religioso e termale in tutta Italia, che sta arrivando a pesare per il 7-8% nello scenario turistico italiano”.

La forte ascesa del turismo legato ai territori custodi di un patrimonio Unesco esclusi dai circuiti di massa premia le politiche di business sostenibile con ricadute economiche locali rilevabili. “In Friuli e Nord Italia ne abbiamo contezza evidente dal miglioramento di infrastrutture, accoglienza, organizzazione di percorsi strutturati e connessi tra punti di attrattività”.

Nei territori del circuito camerale, se in inverno la fanno da padrone le attività sciistiche, in Nord Italia i dati Isnart rilevano che “il turismo estivo in certi casi supera il volume invernale sull’onda della destagionalizzazione, incentivata dall’offerta di prodotti culturali e gastronomici”.