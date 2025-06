Onorato: “Al decollo il progetto ‘Unexpected Itineraries of Rome’”

“In occasione della liberazione di Roma abbiamo scelto di inaugurare l’itinerario alternativo di Forte Bravetta, luogo simbolico che merita di essere conosciuto e custodito”. Alessandro Onorato, assessore al Turismo di Roma Capitale, presenta l’ultimo intervento a favore del turismo.

L’intervento ha previsto un nuovo cancello, la sostituzione delle vecchie recinzioni, segnaletica aggiornata, transenne di sicurezza e cartelli informativi. “Con il sindaco Roberto Gualtieri e il presidente del XII Municipio Elio Tomassetti, grazie anche alla collaborazione dell’Anpi, abbiamo reso il sito più fruibile e sicuro, garantendo visite guidate fino a fine anno”.

L’iniziativa rientra nel più ampio progetto ‘Unexpected Itineraries of Rome’, che punta a promuovere sette itinerari alternativi. “Vogliamo distribuire i flussi turistici valorizzando luoghi storici e naturali meno noti. In totale, 90 punti d’interesse in 5 municipi, oltre 170 cartelli installati e un’app gratuita e accessibile già scaricata da 12 mila utenti, che racconta i dettagli di ogni percorso”.