Puglia a tutta velocità. La regione italiana ha registrato nei primi 6 mesi dell’anno, un incremento del 7,6% degli arrivi e del 7,7% delle presenze rispetto allo stesso periodo del 2025. Una crescita proseguita nel mese di luglio, con un aumento del 5,9% degli arrivi e del 6% delle presenze.

Taranto, che sta ospitando i Giochi del Mediterraneo, si afferma come protagonista, con un aumento degli arrivi del 2,8% nei primi sei mesi e, a luglio, una performance superiore alla media regionale, pari al 6,6%, accompagnata da un incremento del 4,8% delle presenze. Inoltre, nel primo trimestre, la spesa turistica internazionale in Puglia ha raggiunto quota 206 milioni di euro, in crescita di 89 milioni sul 2024 e di 59 milioni sul 2025.

Dati che trovano riscontro anche per quanto riguarda la mobilità. Nei primi sei mesi del 2026 gli aeroporti pugliesi hanno movimentato complessivamente 5,71 milioni di passeggeri, il 10,4% in più rispetto allo stesso periodo del 2025. In crescita anche il traffico crocieristico del porto di Taranto, che ha registrato 126.708 passeggeri nel 2025.