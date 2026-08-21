TTG Agenzie - Qual è il più grande mito da sfatare sulle agenzie di viaggi?

L’agenzia di viaggi non è superata. Oggi è più necessaria che mai. Il mito dice: “Con Internet prenoto tutto da solo, con un click”.

La realtà è un’altra: più le opzioni online aumentano, più serve qualcuno che sappia consigliarci. Online trovi tutto. Ma non trovi la garanzia che sia corretto, sicuro e davvero adatto a te.

Molti pensano che l’agenzia costi di più e che il suo scopo sia lucrare sui clienti. In realtà quel costo è un servizio: assistenza prima, durante e dopo il viaggio, conoscenza diretta delle destinazioni, la capacità di risolvere un imprevisto in pochi minuti. Cose che nessun sito può assicurare.

Le agenzie non vendono viaggi. Vendono competenza, responsabilità e tranquillità. E oggi, in un mercato pieno di informazioni ma povero di competenza, sono proprio questi i valori che fanno la differenza.

White Moon di Arcore - Frigerio Viaggi

Il destino delle agenzie sarà uno dei temi centrali a TTG Travel Experience: seguici per restare aggiornato su tutte le novità!