Si continua a registrare un trend di crescita per il turismo nautico a Rimini. Dopo un 2023 in cui il tasso di occupazione medio si è attestato al 90%, quest’anno è stato già raggiunto l’85%, grazie anche alla presenza dei turisti stranieri, in crescita e che oggi rappresentano il 30% del totale.

“E con il Marina tutta la destinazione Rimini si consolida meta nautica oltre che balneare tout court – si legge in una nota di VisitRimini -: come racconta anche il nuovo percorso strategico ‘Discover the city you don't expect’, che esprime l’idea di una Rimini che fa stare sempre bene e che con i suoi luoghi unici accoglie ogni tipo di ospite”.

L’andamento del settore a Rimini si accoda così a un trend nazionale: secondo i dati che erano stati presentati all’ultima edizione di TTG Travel Experience, lo scorso anno la nautica aveva fatto registrare una crescita del 130% nelle prenotazioni, mentre il fatturato era aumentato del 53%.