Un settore su cui bisogna ancora lavorare molto e da regolamentare, ma che ora può contare su “una visione integrata e strategica”. In un’intervista esclusiva con TTG Italia, il ministro del Turismo, Daniela Santanchè - oggi tra i protagonisti della Opening Ceremony di TTG Travel Experience -, rivendica di aver donato centralità all’industria dei viaggi e anticipa l’agenda dei prossimi mesi.

Oggi si apre TTG Travel Experience. In un periodo come quello attuale, segnato dalle tensioni internazionali, che ruolo giocano appuntamenti come questo?

Hanno una duplice valenza: da un lato evidenziano quanto il comparto sia strategico per lo sviluppo dell’Italia - e favorire l’incontro tra operatori, istituzioni e imprese diventa fondamentalmente per incentivare la nascita di sinergie, sviluppare nuove strategie, intercettare le nuove tendenze per un futuro sempre più sostenibile del settore -; dall’altro aiutano a destagionalizzare e facilitano la distribuzione dei flussi nei periodi meno canonici dell’anno.

Si è chiusa un’estate segnata dal tema dell’overtourism. In passato, ha fatto cenno alla necessità di governare i flussi per contenere il fenomeno. A che punto siamo?

Il lavoro da fare è sempre tanto, anche perché il turismo è una materia concorrente; va quindi gestito anche insieme alle Regioni. Ma aver introdotto una visione integrata e strategica, anche attraverso l’adozione del primo piano industriale per il turismo, sta sicuramente supportando il comparto nell’attuare politiche di gestione e governance del fenomeno turistico.

Gli operatori esortano a non puntare il dito sul turismo organizzato. Eppure nel Mediterraneo le strette hanno colpito un comparto che vive di programmazione come quello crocieristico. Qual è la sua posizione in merito?

Siamo contrari a blocchi o divieti, come ogni forma di turismo bisogna imparare a gestirlo. Le crociere sono molto importanti per il turismo. C’è però un tema: dovremo lavorare insieme sulla percezione delle comunità locali rispetto ai turisti delle crociere, che sono sicuramente un bacino importante.

