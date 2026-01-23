Sciorina dati il ministro Daniela Santanché nel punto stampa che precede di qualche minuto l’apertura ufficiale del terzo Forum Internazionale del Turismo, in corso a Milano al palazzo del Ghiaccio.

“Prevediamo di chiudere il 2025 con 479,7 milioni di presenze, in aumento del 3% sul 2024 (Ufficio Statistica MiTur) - riferisce -. Nei primi 9 mesi, si sono registrati 113 milioni di arrivi e oltre 406 milioni di presenze, in aumento del +2,19%”.

Olimpiadi diffuse

A pochi giorni dall’apertura delle Olimpiadi, il discorso si sposta sull’appuntamento che vedrà Milano e l’Italia sotto i riflettori. “Quello che mi preme sottolineare, al di là del fatto che Milano sarà pronta, è che questa sarà la prima Olimpiade diffusa realizzata in Italia, un evento che va nella direzione che noi stiamo dando e sulla quale si incentra questo Forum, ossia la delocalizzazione dei flussi e la valorizzazione dell’Italia minore”.