Sciopero dei treni sabato 25 e domenica 26 gennaio: i servizi garantiti

Possibili disagi nel fine settimana per chi dovrà mettersi in viaggio. Dalle 21 di sabato 25 alle 20:59 di domenica 26 gennaio 2025 si svolgerà uno sciopero nazionale del personale del Gruppo FS, Trenitalia, Trenitalia Tper e Trenord, indetto dalle sigle indipendenti Cub e Usb.

I treni, fa sapere Trenitalia, potranno subire cancellazioni o variazioni; e ulteriori disservizi potrebbero verificarsi nelle ore che precederanno e seguiranno le agitazioni.

Rimborsi e cancellazioni

La società del Gruppo Fs rende noto, inoltre, che i passeggeri che intenderanno rinunciare al viaggio, potranno chiedere il rimborso a partire dalla dichiarazione di sciopero fino all’ora di partenza del treno prenotato, per i treni Intercity e Frecce; e fino alle 24 del giorno antecedente lo sciopero stesso, per i treni Regionali. In alternativa sarà possibile riprogrammare il viaggio, a condizioni di trasporto simili, non appena possibile, secondo la disponibilità dei posti.

Per quanto riguarda i servizi di lunga percorrenza il vettore ferroviario ha pubblicato l’elenco delle corse garantite, consultabili qui.

Ulteriori aggiornamenti sulle programmazioni delle società ferroviarie saranno garantiti sull’app Trenitalia e sul sito trenitaliaper.it; nonché sull’app e il sito di Trenord.

Trenitalia mette inoltre a disposizione il numero verde gratuito 800 89 20 21.