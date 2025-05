Stop ai pullman e limite agli arrivi via mare, Portofino contro l’overtourism

Non solo il no all’accesso dei pullman non autorizzati, ma lo stop agli arrivi dal mare. Portofino passa all’azione contro l’overtourism. “Non ci possiamo più permettere situazioni in cui la gente non riesce a circolare” sottolinea il sindaco Matteo Viacava, che tuttavia non vuole si parli di numero chiuso, bensì di numero massimo di visitatori.

Intanto da domani i mezzi turistici non autorizzati non potranno transitare tra Rapallo e Santa Margherita Ligure, e quindi per Portofino. Ma Viacava vuole andare oltre, come annuncia a La Stampa: “Le nuove tecnologie ci consentono di considerare la possibilità di regolamentare gli arrivi anche via mare - spiega -. Quindi, noi stiamo pensando di predisporre un sistema che conti in tempo reale le presenze a Portofino. Un po’ come per le allerte, potremmo avere un segnale luminoso arancione, che si accenda quando il numero massimo sarà vicino al raggiungimento. A quel punto, come già abbiamo un filtro per le auto alla Cervara, potremo far scattare uno stop temporaneo agli arrivi via mare”. Uno stop temporaneo, sottolinea, perché quando le presenze saranno calate, si riapriranno gli ingressi. “Nel frattempo – aggiunge - i turisti potranno conoscere anche Rapallo o Chiavari, in attesa di arrivare qui”.