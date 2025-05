Overtourism, Roma guida l’alleanza per il turismo urbano sostenibile

Roma, Milano, Venezia, Firenze e Napoli fanno fronte comune contro l’overtourism. Nella cornice della Centrale Montemartini si è tenuto il Forum conclusivo del progetto Grandi Destinazioni Italiane per un Turismo Sostenibile (GDITS), promosso dal Ministero del Turismo con un investimento di 6 milioni di euro. “È fondamentale una visione condivisa tra le grandi città d’arte - ha dichiarato Alessandro Onorato, assessore ai Grandi Eventi di Roma - per fare del turismo un alleato della qualità urbana”. Ogni città ha ricevuto 1,2 milioni per sviluppare progetti mirati: Milano punta su arte e tecnologia, Venezia sulla sensibilizzazione, Firenze sul coinvolgimento dei cittadini, Roma su itinerari alternativi e Napoli su info-point e trekking urbano. A chiudere i lavori il ministro del Turismo Daniela Santanchè: “Queste città rappresentano il 17% delle presenze turistiche nazionali - ha sottolineato -. Serve un turismo che crei valore, non predatorio. La qualità non è lusso, è offrire servizi migliori per tutti”.