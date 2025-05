Nel 2024 Roma ha registrato 51,4 milioni di presenze e le cifre quest’anno, complici i diversi avvenimenti - dal Giubileo all’elezione del nuovo papa - si annunciano ulteriormente al rialzo. Un incoming impetuoso che va regolamentato per trovare il giusto equilibrio tra l’afflusso di visitatori e la vivibilità dei quartieri.

“Il turismo - ribadisce il ministro del Turismo Daniela Santanchè, in un’intervista rilasciata a romatoday.it - è una risorsa fondamentale per Roma e per l’Italia intera. Tuttavia, è essenziale garantire che la crescita del settore non comprometta la qualità della vita dei residenti. Abbiamo già lavorato per introdurre regole chiare e uniformi su tutto il territorio nazionale come mai era stato fatto prima. A mio avviso la vivibilità dei quartieri passa anche dalla “restituzione” dei quartieri ai cittadini”.

In centro mancano i servizi per i cittadini

Troppo spesso, aggiunge il ministro, si attribuisce agli affitti brevi la responsabilità per lo spopolamento del centro storico, “ma siamo sicuri che il problema sia proprio questo? La mancanza di servizi per i cittadini – come non so ad esempio una tintoria o un calzolaio – impatta anche sul bilanciamento dei vari interessi in campo”. Santanchè aggiunge poi come ci sia anche la necessità di sensibilizzare le comunità locali “sul fatto che i turisti siano una risorsa e non una minaccia, quindi magari creare un meccanismo virtuoso anche di partecipazione dei cittadini all’accoglienza dei turisti”.

Il ministro, nel ribadire come il rapporto con l’assessore Onorato sia ottimo e improntato alla collaborazione e al dialogo costruttivo, aggiunge come il ritorno massiccio dei turisti sia il risultato di un lavoro congiunto tra istituzioni e operatori del settore “per migliorare l’offerta turistica, puntando sulla qualità dei servizi e sulla promozione delle eccellenze locali”.

Roma, conclude, ha dimostrato ancora una volta la sua capacità di gestire eventi di portata mondiale: “Grazie alla collaborazione tra istituzioni, forze dell’ordine e operatori del settore, la città è riuscita a garantire ordine, sicurezza e un’accoglienza adeguata a tutti i visitatori, confermando la sua vocazione internazionale e consegnando al mondo l’immagine migliore dell’Italia”.