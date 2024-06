Turismo, a luglio mai così tanti stranieri in Italia dal 2010

Luglio 2024 entrerà negli annali del turismo italiano per il livello di internazionalizzazione più alto dal 2010 a oggi. È la previsione della nota ‘Tourism Forecast Summer July 2024’ dell’Istituto Demoskopika, che complessivamente stima per il mese estivo 18,2 milioni di arrivi (+1,5% sul 2023) e 75,6 milioni di pernottamenti (+1%), per una spesa di 17,9 miliardi di euro (+3,2%).

“A risaltare rispetto ai numeri generali è proprio la performance dei turisti stranieri - osserva Raffaele Rio, presidente di Demoskopika -, dal momento che sono attesi 10 milioni di visitatori dall’estero, con una crescita del 3,6%, e pari al 54,8% del totale. Gli stessi garantirebbero 38,8 milioni di presenze (+2%). Stiamo perciò lavorando per lanciare l’innovativo think tank Appeal, destinato a promuovere politiche strategiche volte a un rafforzamento più consapevole del turismo italiano”

Il nuovo think tank

Il nuovo organo intende configurarsi come un’alleanza di stakeholder afferenti ai sistemi turistici territoriali, onde elaborare proposte concrete su temi come la sostenibilità ambientale, l’innovazione, la formazione, ma anche la promozione internazionale e l’assetto istituzionale: “In definitiva, una piattaforma di misure, azioni e suggerimenti - aggiunge Rio - volta a favorire uno sviluppo turistico sostenibile e di qualità”.

La necessità di dotarsi di strumenti strategici più evoluti è dettata dagli ulteriori margini di crescita che le attuali stime lasciano già intravedere: Demoskopica si è spinta a ipotizzare, in caso di miglior governance, arrivi pari addirittura a 19,3 milioni per 78,6 milioni di presenze, facendo così segnare rispettivamente un incremento del 7,2% e del 5% sui dati del 2023, oltre a lasciarsi alle spalle di circa il 5% il numero dei visitatori del periodo pre-pandemico.