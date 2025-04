Turismo di prossimità, 500 dimore storiche aprono le porte al pubblico

Domenica 25 maggio torna la Giornata Nazionale delle Dimore Storiche: oltre 500 tra ville, castelli e giardini in tutta Italia aprono gratuitamente le porte al pubblico. L’iniziativa, promossa da Adsicon il patrocinio di Enit, Anci, Unesco e Ministero della Cultura, valorizza le 43mila dimore censite nel Paese, il più grande museo diffuso d’Italia.

Circa 20mila di queste accolgono visitatori ogni anno. Il 54% si trova in piccoli comuni con meno di 20mila abitanti, l’11% in paesi sotto i 2.000. Una su quattro è in area rurale. Le dimore storiche generano impatto economico e occupazionale, contrastano lo spopolamento e sostengono l’artigianato. Il turismo di prossimità, in crescita, ha raggiunto 34 milioni di visitatori annui, portando benefici anche fuori dai grandi circuiti. Un’occasione unica per riscoprire la bellezza e l’identità dei territori italiani.