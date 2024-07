Turisti asiatici, Freenow integra Alipay+ come soluzione di pagamento

Freenow, l’applicazione specializzata nei viaggi in taxi, ha integrato le soluzioni di pagamento mobile transfrontaliero di Alipay+ con i suoi servizi di taxi in sette Paesi europei: oltre all’Italia la Spagna, la Germania, l’Irlanda, la Francia, la Grecia e l’Austria.

“Durante la stagione estiva Freenow beneficerà del grande afflusso di turisti asiatici che visitano le principali città europee, in concomitanza con gli Europei di calcio in Germania - osserva Pietro Candela, general manager in Europa di Alipay+ -. Il nostro obiettivo è migliorare l’intera esperienza di viaggio. Oltre a porter pagare nei negozi europei, beneficiando dalle promozioni offerte, i turisti asiatici potranno anche prenotare il taxi direttamente dal loro wallet domestico preferito”.

Alipay+, la suite di soluzioni tecnologiche per i pagamenti mobili transfrontalieri e la digitalizzazione, ha infatti sviluppato un miniprogramma che consente ai turisti asiatici di prenotare un taxi Freenow e pagare con uno dei tre e-wallet - Alipay (Cina continentale), AlipayHK (Hong Kong SAR, Cina) e Touch'n Go eWallet (Malesia) - come se si trovassero nel loro Paese.

Gli utenti di AlipayHK potranno anche guadagnare premi personalizzati per ogni corsa Freenow effettuata, offrendo così un ulteriore vantaggio ai turisti provenienti da Hong Kong.