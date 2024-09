Veneto, Caner: “Siamo tra le regioni ad aver eseguito quanto chiesto dall’Ue sulle spiagge”

Gare già indette (e in alcuni casi concluse), con criteri che comprendono gli investimenti già portati a termine e quelli in programma da parte degli attuali gestori. Così il Veneto rivendica il fatto di aver già ottemperato alla direttiva Bolkenstein della Ue sulle gare per la gestione delle spiagge.

Come riporta ansa.it, l’assessore al turismo della Regione Federico Caner ha precisato “Noi abbiamo predisposto una normativa veloce che indicesse le gare ma prevedesse precisi paletti”, come appunto quella sugli impegni economici.

Le gare sono già state ultimate da Bibione, Jesolo Eraclea e Cavallino-Treporti, vinte dagli attuali gestori.