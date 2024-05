Venezia, dal ticket d’ingresso 2,4 milioni di euro

Per il 2024 il ticket d’ingresso potrebbe portare alle casse di Venezia 2,4 milioni di euro. Il calcolo si basa sull’andamento delle prime giornate d’introduzione del biglietto, necessario ai turisti giornalieri per entrare in città dalle 8,30 alle ore 16. Dopo 15 giornate (sulle 29 previste per il 2024 fino a luglio) i visitatori che si sono registrati in anticipo e hanno pagato 5 euro sono stati quasi 248mila, con un incasso di 1,24 milioni di euro.

Se la media giornaliera degli ingressi a pagamento (16.527) verrà confermata anche per le prossime 14 giornate, spiega il Sole 24 Ore, si arriverebbe alla cifra di 2,4 milioni di euro. L’intenzione del sindaco Brugnaro è aumentare, dal prossimo anno, il numero di giornate a pagamento e dal prossimo anno è prevista la registrazione e il pagamento anche per visitare le isole minori della laguna (tra cui il Lido). La giunta ha escluso di ricorrere in futuro al numero chiuso, ma potrebbe introdurre una soglia giornaliera di accessi, oltre i quali l’importo del contributo potrebbe salire fino a 10 euro.