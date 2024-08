Venezia inaugura il Terminal crociere di Fusina, investimento da 5 milioni

Consentirà di ospitare contemporaneamente fino a 2 navi in modalità home-port ed è costato 5 milioni di euro. Stiamo parlando del nuovo Terminal crociere di Venezia a Fusina, appena inaugurato. La prima nave che farà scalo nel terminal in modalità home-port sarà la Silver Ray – nuova ammiraglia della compagnia Silversea Cruises - che arriverà la mattina del prossimo 5 settembre ripartendo per il suo itinerario la sera stessa, rifornita di tutto quanto necessario e ospitando i nuovi passeggeri imbarcati direttamente a Fusina.

Una nuova idea di crocieristica sostenibile

“Oggi - ha commentato all’inaugurazione Fabrizio Spagna, Presidente e AD di Venezia Terminal Passeggeri S.p.A - poniamo una nuova pietra miliare per VTP e il porto di Venezia. Questo nuovo terminal contribuisce a gettare basi solide per la realizzazione di una nuova idea di crocieristica sostenibile e moderna per Venezia e il Veneto”.

“Da oggi - ha aggiunto - abbiamo infatti la possibilità di accogliere stabilmente 2 navi in modalità home-port senza dover contare sull’appoggio della Marittima, realizzando così un importante tassello di quel programma di approdi diffusi che rappresenterà il nuovo modello di offerta crocieristica, compatibile con la città e rispettoso del tessuto economico del territorio”.

La realizzazione del terminal è stata possibile grazie ad un investimento di 5 milioni di euro da parte di Venezia Terminal Passeggeri, che ha seguito tutte le fasi di progettazione e realizzazione con il supporto dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Adriatico Settentrionale e di Venice Ro-Port Mos, la società che gestisce il terminal Autostrade del Mare dedicato al traffico traghetti (merci e passeggeri) in cui il nuovo terminal crociere si inserisce e si affianca alle attività ro-ro che continueranno ad essere operate e gestite da Venice Ro-Port Mos.

I servizi

L’infrastruttura si estende su un singolo piano per una superficie totale di 3.000 metri quadri che consentirà la movimentazione di 400 passeggeri all’ora in uno spazio climatizzato e attrezzato con 450 sedute e 5 desk per il check-in.

“Il nostro obiettivo, in questi anni e per il futuro - ha spiegato Spagna -, è di continuare a investire per far progredire un’idea di crocieristica che sia compatibile con il contesto in cui è inserita. Un modello che sia capace di accogliere sempre di più compagnie e passeggeri del segmento luxury - come quelli che arriveranno qui a Fusina - assicurando servizi sempre più all’avanguardia che permettono di attirare una categoria di turisti top spender disponibili anche a superare il proprio budget pur di vivere un’esperienza autentica e all’altezza delle proprie aspettative”.