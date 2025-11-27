L’Italia è la prima destinazione al mondo scelta per viaggi di nozze luxury, davanti a Grecia e Bali. Crescono, inoltre, le coppie straniere che decidono di celebrare le nozze nel nostro Paese. Secondo le rilevazioni Enit - che di recente ha organizzato “Enit Weddings and Luxury workshop” a Londra - sono oltre 15.100 i matrimoni di coppie straniere che hanno scelto l’Italia per sposarsi, registrando un incremento dell’11,4%.

Stando alle ultime rilevazioni Enit si parla di quasi un milione di persone coinvolte, che hanno generato 4 milioni di pernottamenti e un aumento del numero degli ospiti, che spingeranno la spesa media dell’evento al +4,2%, attestandosi intorno ai 61.500 euro. In aumento le coppie provenienti da Canada, Giappone, Argentina, India, Emirati Arabi e Sud-Est asiatico.

“Siamo un Paese competitivo e attrattivo per i turisti, sotto ogni punto di vista - commenta Ivana Jelinic, a.d. Enit S.p.A. -. Offriamo esperienze uniche e siamo in grado di rispondere alle diverse esigenze, soddisfacendo anche aspettative molto alte come quelle che si pongono i viaggiatori per le nozze e la luna di miele. Sempre più turisti esteri scelgono l’Italia per celebrare un momento unico, generando un impatto economico positivo per tutto il comparto”.