VisitRimini si concentra sul segmento wedding

VisitRimini punta sul segmento wedding. L’obiettivo è quello di imporsi come destinazione di primo piano in un segmento di particolare rilievo per il turismo e per farlo la dmc ha aderito alla community Italy for Weddings, la divisione ad hoc dedicata al turismo dei matrimoni del Convention Bureau Italia.

Per sottolineare questo focus sul segmento dei matrimoni nella sua strategia di marketing 2025, , VisitRimini ha partecipato alla terza edizione di ‘Italy for weddings - The Event’, appuntamento di riferimento nel panorama italiano dedicato al wedding e alle wedding destinations

VisitRimini ha inoltre predisposto un’attività di promozione a tema che proseguirà per tutto il 2025 e oltre e che non si limiterà alla presenza fisica agli eventi, ma che si declinerà anche nella realizzazione di un sito web verticale: riminiweddingdestination.com e di materiale dedicato tra cui brochure e presentazioni con descrizioni delle attività e dei servizi che VisitRimini può offrire.

“Rimini e il suo bellissimo entroterra – racconta Coralie Delaubert, destination manager di VisitRimini – hanno tutte le carte in regola per affermarsi come una meta di grande appeal. Lo scorso anno, molte coppie hanno scelto di scambiarsi le promesse in suggestivi spazi dedicati ai matrimoni civili, grazie a un progetto realizzato in collaborazione con il Comune di Rimini e VisitRimini, volto a consolidare il ruolo della città come wedding destination. Tra queste, anche la coppia ‘vip’ formata da Simona Ventura e Giovanni Terzi. Oggi, Rimini rappresenta una scelta inaspettata ma vincente per celebrare il proprio amore: sempre più persone, che magari si sono conosciute qui durante una vacanza, tornano per suggellare il loro legame. Un’idea che si sposa perfettamente con il nostro claim ‘Discover the city you don’t expect’, che invita a scoprire una città di mare vivace, ricca di esperienze e opportunità tutto l’anno. Inoltre, grazie alla sua vasta offerta di accoglienza e ai suoi scenari unici, Rimini propone concept su misura per il wedding: dalle cerimonie ispirate all’immaginario felliniano a quelle che hanno il mare o l’entroterra come protagonista, offrendo alle coppie un’esperienza unica e indimenticabile”.