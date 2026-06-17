Non ci sono esclusivamente i numeri di bilancio nella conferenza stampa milanese di Franco Gattinoni. Nel presentare i risultati di esercizio ‘25 (insieme al cfo Ivano Barzago) il presidente affronta molti temi e pare lasciare da parte la crisi legata alla questione geopolitica. Un segnale di ottimismo che molti hanno colto.
Tutto con trasparenza e dovizia di particolari. Partendo dalla questione dei personal voyager: “Siamo soci in Lab Travel (30% delle quote) e per questo motivo non ho mai pensato di aprire una divisione dei personal agent. Questo perché credo che Lab Travel svolga il lavoro in modo eccellente. Noi siamo disponibili a prendere la quota di maggioranza, ma lo faremo quando Ezio Barroero sarà pronto per il passaggio. Al momento è già possibile esercitare l’opzione per acquistare il pacchetto di maggioranza; attendo il segnale dall’attuale proprietà”.
Proprio ieri Gattinoni e Barroero avevano appuntamento a pranzo a Milano, ma la questione si definirà più avanti. Intanto il presidente della società di via Statuto ha voluto sgombrare il campo da equivoci e voci ricorrenti, spiegando di essere disponibile “per nuove partnership in grado di dare forza al progetto di crescita che abbiamo messo a punto. Sono aperto a nuove realtà: essendo socio unico, se qualcuno vuole è abbastanza facile mettersi al tavolo per parlare. Il progetto che abbiamo in mente ha ancora molta strada da percorrere. Se vi saranno occasioni siamo pronti anche a fare acquisizioni perché abbiamo una struttura finanziaria solida”.
Una qualità che potrebbe attirare anche nuovi investitori. In questa occasione Franco Gattinoni ha dunque mostrato ampia disponibilità e apertura per eventuali nuovi partner (anche finanziari, ndr). In caso contrario andrà avanti da solo senza problemi puntando, tra gli altri, sui personal voyager che sono sulla porta di casa.
Remo Vangelista