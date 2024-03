Il giorno di Marco

Ora è abbastanza chiaro a tutti perché Michele Serra lasci spazi di manovra immensi a Marco Peci.

Chi nutriva dubbi sul vicepresidente Astoi doveva ascoltarlo la scorsa settimana durante la prima edizione di TTG Day.

Perfettamente a suo agio sul palco milanese e capace di spiegare con pochi e rapidi concetti come continua a mutare il mestiere del tour operator.

E soprattutto come è cambiata l’industria del post covid nel corso delle ultime stagioni. Diretto, chiaro ed efficace.

Peci nel suo dibattito con Franco Gattinoni non ha mai saltato la sponda per spiegare come devono vendere le agenzie di viaggi. Anzi, quando Gattinoni ha spiegato l’evoluzione delle adv il direttore commerciale del Quality Group ha spiegato con le semplici espressioni del volto che concordava con le affermazioni del presidente Fto.

Michele Serra, che ha fiuto e capacità di distinzione chiara, ha lasciato da tempo una grande visibilità a Peci.

Non si è sbagliato.