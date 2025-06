eDreams Odigeo: al via il recruiting per 150 figure professionali

Sono 150 le professionalità ricercate da eDreams Odigeo nella nuova campagna di recruiting lanciata dalla società. Le posizioni aperte, principalmente nell’area tecnologica, riflettono l’obiettivo aziendale di raggiungere un team composto da 1.850 persone entro marzo 2026.

“L’espansione arriva mentre la Società consolida la propria posizione come uno dei principali datori di lavoro nel settore tecnologia in Europa, con LinkedIn che ha recentemente classificato eDO al primo posto tra le Top Companies in cui lavorare in Spagna nel 2025 – si legge in una nota dell’azienda -. Questo riconoscimento premia l’eccellenza nella crescita professionale, nello sviluppo delle competenze e nell’ambiente di lavoro. Il premio si aggiunge alla presenza costante dell’azienda nella classifica delle “Migliori aziende in cui lavorare” di Forbes, in cui è inclusa per il quarto anno consecutivo, compresa la recente edizione 2025”.

Tra i principali obiettivi dell’ampliamento quello di accelerare ulteriormente l’innovazione nel campo dell’intelligenza artificiale, elemento centrale della strategia sin dal 2014.