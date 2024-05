A Brisbane l’edizione 2025 dell’Australian Tourism Exchange

Si terrà a Brisbane-Meanjin l’edizione 2025 dell’Australian Tourism Exchange. A ospitare la manifestazione sarà il Brisbane Convention & Exhibition Centre, dal 28 aprile al 1° maggio. L’annuncio è arrivato nella giornata conclusiva dell’edizione 2024, che si è svolta a Melbourne e che ha visto la partecipazione di 1.500 rappresentanti dell’industria turistica australiana e di 714 buyers internazionali.

Commentando i numeri Phillipa Harrison, managing director di Tourism Australia, ha dichiarato: “Siamo orgogliosi dei numeri raggiunti in questa edizione e possiamo confermare che i dati degli arrivi dei visitatori internazionali si stanno avvicinando sempre di più ai livelli del 2019. Melbourne – ha aggiunto - ha svolto un ottimo lavoro ospitando l’ATE 24 e non vediamo l’ora di ritrovarci per questo appuntamento annuale nello stato del Queensland. Confidiamo che, per quando l’ATE si terrà a Brisbane l’industria turistica australiana possa aver superato i numeri del 2019”.

L’Australian Tourism Exchange 2025 sarà realizzato da Tourism Australia, in collaborazione con Tourism Events Queensland, con il supporto della Brisbane Economic Development Agency.

Per Don Farrell, senatore e ministro federale del Commercio e del Turismo dell’Australia, si tratta di un’opportunità importante, in un anno particolarmente cruciale per l’area del Queensland: “Con il Queensland che si prepara a ospitare le Olimpiadi del 2032, è entusiasmante che l’ATE torni a Brisbane-Meanjin l’anno prossimo. Il Queensland è la patria di alcune delle esperienze più autentiche dell’Australia e sarà un eccellente padrone di casa in occasione dell’ATE nel 2025”.

Patricia O’Callaghan, ceo di Tourism and Events Queensland, ha aggiunto: “Siamo orgogliosi di essere la destinazione più desiderata dell’Australia e siamo lieti di accogliere l’ATE nel Queensland. Ospitare la fiera ci supporterà a raggiungere il nostro obiettivo di 44 miliardi AUD derivanti dal comparto turistico entro 2032”.