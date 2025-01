Abu Dhabi, i piani di crescita e le nuove attrazioni

È cresciuto del 26% il numero di visitatori internazionali di Abu Dhabi nel 2024, che fino ad ottobre ha registrato 4,8 milioni di ospiti negli hotel. Anche i siti culturali hanno beneficiato di questo trend positivo, con 3,9 milioni di visitatori e un incremento del 21% rispetto allo stesso periodo del 2023.

I risultati ottenuti confermano la crescente importanza di Abu Dhabi come polo culturale e turistico globale e sono frutto della visione strategica di DCT Abu Dhabi e della proficua collaborazione con partner privati, governativi e semi-governativi.

“Il percorso intrapreso da Abu Dhabi è stato caratterizzato da una profonda trasformazione, che continuiamo a condividere con il mondo intero – spiega Saood Abdulaziz Al Hosani, sottosegretario del DCT Abu Dhabi -. Siamo guidati da una visione strategica ambiziosa, delineata nella Strategia Turistica 2030 e nella Strategia Culturale. I risultati presentati oggi testimoniano il forte impegno di Abu Dhabi per l'eccellenza e la crescita sostenibile, e sottolineano l'importanza di una strategia coordinata per lo sviluppo turistico e culturale. Attraverso la creazione di esperienze autentiche, lo sviluppo delle infrastrutture, la promozione del talento, il coinvolgimento della comunità e la costruzione di partnership strategiche, stiamo trasformando l’emirato in un centro di riferimento globale per il turismo e la cultura.”

La Strategia Turistica 2030 di Abu Dhabi delinea un ambizioso percorso di crescita, con l'obiettivo di attrarre 39,3 milioni di visitatori, generare 178.000 nuovi posti di lavoro nel settore turistico e contribuire al PIL con 90 miliardi di dirham entro il 2030. Per raggiungere questi obiettivi, la strategia prevede 25 iniziative mirate, strutturate attorno a quattro pilastri fondamentali: sviluppo dell'esperienza e valorizzazione urbana, promozione e marketing della destinazione, sviluppo delle infrastrutture e mobilità, e semplificazione di visti, licenze e regolamentazione. La stretta sinergia tra DCT Abu Dhabi e i suoi partner costituirà un fattore determinante per il successo di queste iniziative, consentendo di valorizzare le fondamenta esistenti e di generare nuove opportunità di crescita e sviluppo.

Etihad Airways ha lanciato 10 nuove rotte nel corso dell'anno, mentre Wizz Air Abu Dhabi offre collegamenti con 35 destinazioni in 25 paesi e Air Arabia connette oltre 200 destinazioni attraverso sei hub strategici dislocati tra Emirati Arabi Uniti, Marocco, Egitto e Pakistan

Le novità

Tra i principali progetti di intrattenimento e culturali in corso di realizzazione, si segnalano l'espansione del Warner Bros. World Abu Dhabi con l'aggiunta di un'area dedicata a Harry Potter, il completamento del Distretto Culturale di Saadiyat previsto per il 2025, la trasformazione dell'Isola di Hudayriyat in un centro per lo sport e l'avventura e il miglioramento di Yas Waterworld.

In prospettiva futura, la strategia di crescita di DCT Abu Dhabi prevede da un lato, l'espansione verso nuovi mercati internazionali, e dall'altro, il consolidamento della presenza nei mercati già presidiati.

Attraverso iniziative commerciali quali roadshow, programmi di formazione e la collaborazione con partner del settore viaggi, si intende promuovere l'immagine di Abu Dhabi a livello mondiale, posizionandola come meta privilegiata per il turismo leisure, l'intrattenimento, l'organizzazione di eventi aziendali, nonché per la fruizione di arte e cultura, patrimonio storico e molto altro ancora.