Albergatori spagnoli contro le nuove norme sulla registrazione degli ospiti

Il settore turistico spagnolo contro le nuove regole varate da Madrid sulla registrazione degli ospiti.

Il timore, riporta preferente.com, è che si crei un vero e proprio caos nel comparto. Cehat, l’associazione di categoria degli albergatori spagnoli, ha sottolineato la mancanza di un documento che riunisse i dati che dovrebbero essere forniti da ciascuno degli operatori del turismo. Inoltre ha evidenziato la richiesta di “dati non ufficiali che non compaiono in nessuno dei documenti portati dai viaggiatori”.

Altra preoccupazione sarebbe la mancanza dell’infrastruttura tecnologica per il trasferimento e la raccolta dei dati.

In definitiva, Cehat ha chiesto a Madrid di rivedere i regolamenti, sostenendo che allo stato attuale delle cose le norme sarebbe impossibile rispettare le norme.