AlUla sotto le stelle: torna a settembre lo Skies Festival

AlUla si prepara a incominciare l’autunno con il ritorno di uno degli eventi di punta del calendario AlUla Moments 2024/25: AlUla Skies Festival, che dal 26 settembre al 5 ottobre vedrà come protagoniste assolute le mongolfiere.

Numerose le attività previste durante l’evento, organizzato da AlUla Moments e presentato da Saudia Airlines; oltre ai Glow Show delle mongolfiere, gli ospiti potranno partecipare a sessioni di osservazione delle stelle e di astrofotografia nella Riserva Naturale di Gharameel, ai momenti di meditazione sotto la volta celeste, oppure immergersi nelle escursioni notturne nella Riserva di Madakheel e nella Hidden Valley, o ancora assistere al grande concerto all’aperto.

Agli amanti del food, verrà dedicata un’esperienza culinaria premium sotto le stelle, con un menu ispirato al cielo e servito in stile picnic nell’oasi. I visitatori potranno anche assistere a spettacoli di droni e vivere esperienze adrenaliniche con attività come la Night Giant Swing Experience e AlUla Stairway at Night.

AlUla Skies Festival ospiterà inoltre un Planetario pop-up a supporto dell’atteso Osservatorio Manara, offrendo un’anteprima esclusiva del potenziale di AlUla come destinazione per l’astroturismo. Il Planetario permetterà ai visitatori di vivere un’esperienza coinvolgente che cattura la meraviglia del cielo notturno e dell’astronomia. L’Osservatorio Manara collabora con partner locali e istituzioni internazionali per sviluppare e accelerare il suo percorso verso la trasformazione in un centro di osservazione astronomico di livello mondiale.