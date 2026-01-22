Antalya, sviluppo family friendly e destagionalizzato

Lo sviluppo turistico di Antalya, in Turchia, attrae famiglie e turisti in cerca di esperienze con nuove aperture innovative ed esperienze slow tutto l’anno, come lo spazio educativo di 10.000 mq Butterfly World, in apertura a fine marzo 2026.

Parchi tematici e attrazioni fruibili 12 mesi si confermano i principali poli del divertimento family-friendly della Turchia, come The Land of Legends, il resort che combina parco tematico e ospitalità a tema, l’Antalya Aquarium, dotato di 40 vasche, un tunnel panoramico lungo 131 metri, lo Snow World & Ice Museum con ambienti sottozero e il cinema immersivo Oceanride XD.

Antalya declina poi l’outdoor in chiave accessibile: il Kepez Macera Ormanı propone percorsi avventura con zipline, arrampicate, paintball e sentieri e l’Hip-Notics Cable Ski Park attiva corsi di sport acquatici tutto l’anno in tre laghi artificiali e una struttura a doppia torre dedicata all’allenamento wakeboarder per esperti.