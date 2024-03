Arabia Saudita, Jeddah si prepara per il Gran Premio di Formula 1

Il Gran Premio di Formula 1 in Arabia Saudita, in programma a Jeddah dal 7 al 9 marzo, diventa l’occasione per scoprire la città, che per l’occasione si animerà con emozionanti eventi di intrattenimento, rendendola la destinazione ideale per chiunque voglia unire sport, cultura e relax.

Diverse anche le attrazioni che la destinazione propone a chi accorrerà per la gara. Dalla spiaggia di Obhur al Waterfront tra ristoranti, caffè e spazi verdi; per arrivare al Floating Mosque e alle vibranti atmosfere del Souq Al-Alawi. Meta imperdibile la sera è poi Al-Balad.

Ricca e diversificata è l’offerta ricettiva, dal lussuoso The Ritz-Carlton all’Hotel Hyatt Park Jeddah, passando per i Boudl Apartment Hotels e il Durrat Al Arus Beach Resort. G. G.