Arabia Saudita più vicina all’Italia, si riduce il costo dell’e-visa

Un training alternativo quello pensato da Saudi Tourism Authority, AlUla e The Red Sea per gli agenti di viaggi. L'Arabia Saudita, infatti, ha incontrato gli adv della tappa milanese in un centro yoga abbinando la formazione alle pratiche mindfulness.



La destinazione è sempre più vicina grazie ai voli in partenza dagli aeroporti di Milano, Roma, Venezia e Napoli, con anche il recentissimo collegamento di Ita Airways da Fiumicino a Riyadh.

“Tra le novità - spiega Alberto Truffa, market manager di Sta Italy -, c'è anche la riduzione del 18% del costo dell’e-visa”. Ma non solo.

L'Arabia Saudita è costantemente protagonista di grandi eventi come l'attesissima Expo 2030 di Riyadh, nonché gli appuntamenti sportivi con gli e-sport, il tennis, il calcio, il golf e la Formula 1.

“Anche AlUla aspetta i visitatori italiani - prosegue Lucrezia Martinengo, trade manager Italia Rcu -. Il volo diretto da Parigi di Saudia, in aggiunta a quelli via Medio Oriente, permette di arrivare molto agevolmente. Inoltre - conclude - visto il contesto in cui siamo oggi, sottolineo come AlUla sia la meta ideale per chi ama lo yoga, con il 5 Senses Sanctuary che, alla luce del successo riscosso durante il festival Alula Wellness, dovrebbe presto diventare fruibile tutto l’anno”.