Aumenta il consenso del mercato italiano per Barbados che, nel 2024, ha attirato il 37% in più di arrivi dal nostro Paese. “Chi cerca Caraibi autentici e cultura trova a Barbados un’identità forte - racconta Lucilla Venditti, sales & marketing manager di Barbados Tourism Marketing Inc. - tra dimore storiche, chiese seicentesche e Bridgetown, oggi Patrimonio Unesco”.

Ottimi i collegamenti aerei dall’Italia, “con voli British Airways e Virgin Atlantic via Londra o Condor via Francoforte, contando su pacchetti volo + hotel come Sandals Barbados o Blue Monkey. In arrivo anche l’Hotel Indigo e il Pendry (2025/2026). L’isola è perfettamente collegata all’Italia con voli British Airways e Virgin Atlantic via Londra o Condor via Francoforte.

“La promozione in Italia passa anche da eventi sul territorio, fiere e incontri dedicati ai professionisti del turismo” prosegue Venditti. A supporto, una strategia digitale mirata sui social e il programma Barbados Elite con promo speciali e incentivi per agenti di viaggi sotto forma di crediti da usare per soggiorni personali. Barbados punta così a consolidarsi tra le mete preferite dagli italiani.