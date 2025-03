Catalogna, albergatori contro l’aumento della tassa di soggiorno

L’aumento della tassa di soggiorno in Catalogna agita le acque del turismo. A far sentire la voce è Ramón Vernet, ceo di Best Hotels, una catena alberghiera che conta 18 hotel e 4.628 camere nella comunità autonoma.

“Riteniamo che si tratti di un abuso. Barcellona ha già la tassa di soggiorno più alta d’Europa e questo aumento rappresenta un costo aggiuntivo significativo per i visitatori. Non possiamo dimenticare che il settore alberghiero contribuisce già con numerose tasse e che il turismo genera un’enorme ricchezza per la città” ha affermato senza mezzi termini il ceo a preferente.com.

Secondo il manager, la tassazione potrebbe scoraggiare gli arrivi turistici: “Una coppia che soggiorna per una settimana in un hotel a 4 stelle può finire per pagare fino a 160 € di sola tassa di soggiorno. Ovviamente, questo potrebbe portarli a optare per altre destinazioni in cui gli alloggi non sono tassati così pesantemente”.