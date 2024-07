Copenaghen premia i turisti responsabili

Copenaghen lancia una premio per i turisti responsabili. La città danese ha lanciato il programma CopenPay: dal 15 luglio i turisti virtuosi avranno diritto a pranzi, caffè, calici di vino, ingressi ai musei o noleggio kayak gratuiti.

Per essere ‘turisti virtuosi’ sarà sufficiente raccogliere e differenziare i rifiuti, spostarsi in città sui pedali o usando i mezzi pubblici.

“Le attrazioni di Copenaghen premiano le azioni rispettose del clima – viene spiegato sulla pagina dedicata sul sito visitcopenhagen.com -Tutte le nostre scelte hanno un impatto ambientale, quindi perché non prendere decisioni consapevoli che avvantaggiano tutti noi e vengono ricompensate?”.

Al momento sono 24 le attrazioni e i locali della città che fanno parte del circuito di questo programma sperimentale che durerà sino all’11 agosto. Il progetto è basato sulla fiducia: non è richiesta una prova dell’effettivo svolgimento dell’azione consapevole, anche se, in alcune attrazioni, potrebbe essere richiesta una foto del turista mentre pedala per Copenaghen, oppure il biglietto del bus.