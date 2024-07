‘Cuba Unica’, la campagna promozionale approda a Roma e Milano

‘Cuba Unica’. Questo lo slogan della campagna promozionale internazionale che l’ente del turismo dell’isola caraibica ha declinato anche per il mercato italiano con affissioni sui mezzi pubblici, pannelli pubblicitari e manifesti nelle stazioni della metropolitana di Roma e Milano.

L’obiettivo è di rilanciare la destinazione su uno dei mercati prioritari per il Paese, mettendo in risalto il potenziale turistico e culturale di Cuba e, come spiega la società di comunicazione responsabile della proposta creativa, Disset Consultors, puntando sull’accoglienza del popolo cubano come importante peculiarità rispetto ad altre destinazioni competitive dell’area caraibica. A livello internazionale il video prodotto per la campagna ha già ottenuto importanti riconoscimenti, per un progetto pubblicitario che si rivolge a tutti i principali mercati internazionali mandando loro il messaggio di una nazione ospitale e aperta, che unisce tradizione e modernità.