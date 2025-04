Il volo diretto come chiave per promuovere anche le località meno battute di un Paese. Sembra un concetto scontato, ma resta uno dei fattori chiave emersi durante il tradizionale appuntamento con le destinazioni associate ad Adutei. Teatro dell’evento il prestigioso Palazzo Cusani, nel cuore di Milano.

”Il volo Roma-Lublino lanciato da Aeroitalia – conferma Francesca Santandrea di Open Mind, intervenuta all’evento in rappresentanza dell’ente nazionale polacco per il turismo in Italia – contribuisce a mettere in luce destinazioni alternative rispetto a Cracovia o Varsavia e si allinea alla nostra campagna dedicata alla ‘coolcation’. In pratica, l’obiettivo è quello di proporre località ricche di fascino ma ancora da scoprire. Il tutto magari legando più città, un abbinamento reso possibile dai lunghi ponti primaverili. La stessa Cracovia, viene poi proposta sotto una luce diversa, che consente di scoprirne aspetti inediti, alternativi”.

Volo diretto e diversificazione dell’offerta: due tematiche ricorrenti, sulle quali si concentra l’attenzione anche della Gran Bretagna: “Edimburgo, Bristol, Manchester, sono tutte destinazioni raggiunte da collegamenti diretti dall’Italia che possono offrire spunti alternativi rispetto alle mete più frequentate dagli italiani. E la stessa Londra viene proposta oggi come ‘London plus’, in abbinata ad esempio al Kent” aggiunge Silvia Bocciarelli, communications manager Italy di Visit Britain.

Chi riesce a produrre risultati interessanti malgrado la mancanza di un volo diretto è invece la Slovenia. “Il mercato italiano mantiene saldamente la seconda posizione dopo la Germania, un risultato tanto più prezioso se si considera che attualmente ancora non possiamo contare su un volo diretto e che di conseguenza il grosso del traffico ci arriva solo dal Centro -nord Italia – spiega Aljosa Ota, direttore per l’Italia dell’Ente sloveno per il turismo -. L’ente sloveno, comunque, non si ferma nel percorso di riposizionamento dell’offerta su un segmento più alto. Inoltre, a giugno lanceremo la ‘national information center’, piattaforma di raccolta dei dati che ci permetterà di gestire e indirizzare ancora meglio i flussi turistici”.