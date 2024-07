Giamaica, la strategia turistica di Bartlett

La Giamaica conosce bene il valore della travel industry, ed è per questo che il ministro del Turismo Edmund Bartlett ha recentemente formalizzato la strategia per la crescita del settore nonostante le incertezze legate all’economia globale e alle criticità del trasporto aereo.

Tre i pilastri da cui partire. In primis, un ruolo cruciale è rivestito dalla differenziazione della domanda, con un impegno sempre più consistente per attirare visitatori dal Medio Oriente e dell’America Latina, riducendo la dipendenza dai mercati tradizionali. Si aggiungono, poi, gli sforzi di marketing sia per ciò che riguarda il digitale sia per ciò che concerne l’offline.

Infine, come riporta traveldailynews.com, fondamentale è la collaborazione con le compagnie aeree per rafforzare e migliorare le connessioni con la Giamaica, esplorando la possibilità di nuove rotte.