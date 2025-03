Per i turisti internazionali le vacanze in Giappone diventeranno più costose. Con l’intento di porre un freno all’overtourism, infatti, il Paese ha deciso di introdurre un sistema di doppia tariffazione per l’ingresso alle principali attrazioni turistiche, con prezzi più alti per gli stranieri per contribuire, spiega il governo, ad alleviare la pressione sui siti sovraffollati e a finanziare il miglioramento delle infrastrutture turistiche.

Le differenze di prezzo non sono ancora note, spiega TravelMole, tranne una: Junguria Okinawa, un parco a tema naturalistico, che aprirà a luglio e farà pagare ai turisti stranieri 8.800 yen contro i 6.930 yen per i locali. Il Giappone ha fissato, come obiettivo a lungo termine, quello di attrarre 60 milioni di turisti internazionali all’anno entro il 2030.